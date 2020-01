Aunque parece que el camino no será fácil, pues en la categoría se encuentra también Joaquin Phoenix, el gran favorito por su interpretación de Joker. Para llevarse el Oscar, su interpretación en la película de Almodóvar deberá convencer a los integrantes de la Academia por encima de las de Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood), Adam Driver (Marriage Story) y Jonathan Pryce (The Two Popes).