Este lunes, 13 de enero, se anuncia la lista oficial de nominados y será el próximo 10 de febrero cuando el Teatro Dolby de Los Ángeles reciba a las estrellas del séptimo arte y se anuncien los nombres de los ganadores. La Academia de Hollywood confirmó que este año la gala de entrega no tendrá un único presentador. Algo que ya ocurrió en la edición anterior. Tras los premios Globos de Oro, donde el filme 1917 de Sam Mendes se impuso a The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood, Marriage Story y The Two Popes en la categoría de mejor película dramática, todo indica que será uno de los favoritos.