El protagonista de Aquaman desfiló por la red carpet junto a su mujer, Lisa Bonet, con un saco de terciopelo que escondía su cuerpo trabajado. Tras presentar el premio que le tocaba, decidió que quería sentirse más cómodo durante el resto de la noche y se quitó el saco, quedando en camiseta. El que pareció sorprenderse notablemente ante el cambio de ropa fue Brian Cox. Cuando ganó el Globo de Oro como mejor actor dramático en TV por Succession, pasó cerca de la mesa de Momoa y no pudo evitar mirar al ex Game of Thrones, quien jamás perdió la sonrisa.