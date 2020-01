La cara de Jonathan Pryce dejó en claro que al actor protagonista de The Two Popes no le gustó nada el comentario del anfitrión de la gala, quien también aprovechó la ocasión para promocionar su comedia After Life. Las cámaras ubicada en el salón del Beverly Hills Hotel captaron la reacción de los famosos sentados en sus mesas, como Tom Hanks o DiCaprio, ante los duro comentarios de Gervais, conocido por su ácido y venenoso humor.