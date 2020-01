Tanto Pitt como Aniston fueron solos a la ceremonia. En el salón del Beverly Hilton Hotel fueron sentados separados, pero muy cerca uno del otro. Al subir al escenario para recibir el Globo de Oro como mejor actor de reparto en Once Upon a Time in Hollywood, Pitt explicó, con humor, por qué prefirió no estar acompañado: “Quería traer a mi madre, pero no pude porque cualquier mujer con la que me siente al lado, dicen que estoy saliendo con ella. Hubiera sido incómodo".