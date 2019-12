“Ahora mismo me pesa el corazón"; comenzó la ex chica Disney "Me pone enferma y me enfada muchísimo (no me importa si puede tener represalias), esta es mi opinión. Es avaricia, manipulación y poder. No hay corazón ni pensamiento de nadie más. No respetas las letras que mi amiga lleva escribiendo en su habitación desde que tenía catorce años. Has robado y aplastado a una de las mejores letristas de nuestro tiempo, quitándole a sus fans la oportunidad de celebrar toda su carrera musical.