“Es duro pasar por eso pero le doy gracias a Dios por la lección que me dio. Esto es una lección de vida para mí, para no llevar la vida tan aprisa, para ser mejor persona, para hacer cosas diferentes, soy una misma persona con dos pulmones prestados, pero pienso diferente y tengo una hipersensibilidad que no tenía antes, me he puesto muy llorón, lloro por cosas que antes no lloraba, que me mueven el alma”, confesó el cantante.