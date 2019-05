"No me suelten todavía. Los necesito", dijo a sus fans. "Estoy ensayando muy fuerte", agregó, porque tiene grandes expectativas para su gira de regreso: "Hay cosas muy interesantes que van a suceder en el show. No quiero adelantar nada, porque es algo que deseo desde hace mucho tiempo, y creo que se va a realizar. Tenemos una gira fuerte". Sólo anticipó que en cada presentación, debajo de tres butacas al azar, habrá una etiqueta que les permitirá a quienes allí se sienten la posibilidad de tomar un micrófono y hacerle una pregunta.