México

Luisa Alcalde adelanta que control de plazas no se le regresará a la CNTE tras posible desaparición de la USICAMM

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han mantenido protestas durante 17 días en el marco del Mundial 2026

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Luisa Alcalde, Consejera Jurídica de Presidencia, descartó que el control de plazas vaya a ser otorgado a la CNTE tras desaparición de USICAMM. (Foto: Presidencia)
Luisa Alcalde, Consejera Jurídica de Presidencia, descartó que el control de plazas vaya a ser otorgado a la CNTE tras desaparición de USICAMM. (Foto: Presidencia)

A través del espacio “Derecho de Réplica” encabezado por la Consejera Jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, se precisó que la propuesta de la SEP sobre la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) no corresponde a poner las plazas del magisterio bajo el control de la CNTE, como trascendió en los últimos días.

“Lo que plantea es reafirmar la rectoría del Estado mexicano a través de un nuevo esquema para el ingreso, promoción y reconocimiento de las y los maestros”, compartió Alcalde Luján, asegurando que la instrucción presidencial está enfocada en la “consulta a todas y todos los maestros en cada escuela”.

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Compartió que otro de los puntos que busca priorizar el gobierno federal se trata de respetar “los derechos laborales como elemento fundamental con transparencia, se blinde contra el nepotismo, el favoritismo y las prácticas de corrupción en la asignación de plazas que prevalecían en los gobiernos anteriores”.

¿Qué es la USICAMM y por qué la CNTE quiere su eliminación?

La USICAMM es un organismo con autonomía técnica adscrito a la SEP. Nació de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que entró en vigor en 2019 como parte de la arquitectura institucional que dejó la reforma educativa impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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La SEP presentó un calendario para la posible eliminación de la USICAMM.
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Su función central es administrar los procesos de admisión, promoción, reconocimiento y cambios de adscripción del personal docente en escuelas públicas de preescolar a bachillerato. Para ello opera el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas, que distribuye los puestos del servicio educativo mediante evaluaciones y puntajes.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechaza ese modelo desde su origen. El principal argumento de la Coordinadora es que el sistema genera burocracia excesiva que retrasa la entrega de plazas.

A eso se suman fallas recurrentes en la plataforma digital, criterios poco claros y demoras que afectan a los docentes en espera de una asignación. Con la desaparición de la USICAMM, el sindicato recuperaría la capacidad de incidir directamente en esas decisiones, como ocurría antes de la reforma de 2013.

Esta es la propuesta de Mario Delgado ante las protestas de la Coordinadora

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, confirmó que el gobierno entregó a la CNTE un documento firmado también por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con un calendario concreto para desmantelar la USICAMM. El objetivo, según Delgado Carrillo, es que la reforma quede aprobada dentro de este mismo año.

El Gobierno federal reiteró su apuesta por el diálogo con la CNTE en medio del inicio del paro nacional indefinido.
El Gobierno federal reiteró su apuesta por el diálogo con la CNTE en medio del inicio del paro nacional indefinido.

La ruta arranca este 15 de junio con la instalación de una mesa plural para elaborar la propuesta de iniciativa. Del 16 de junio al 20 de julio se realizará un diagnóstico del marco jurídico vigente, los derechos laborales y los mecanismos de promoción y escalafón. Del 21 de julio al 17 de agosto se elaborará el proyecto de reforma, y del 18 al 31 de agosto se someterá a consulta democrática del magisterio. El 14 de septiembre se presentará la iniciativa ante el Congreso de la Unión.

La propuesta llegó tras tres días de movilizaciones que incluyeron bloqueos en avenidas de la Ciudad de México y actos de protesta en Paseo de la Reforma. Pese a los llamados al diálogo de Segob, ISSSTE y SEP, los representantes de la Coordinadora salieron este 17 de junio sin acuerdos y con la advertencia de que no se realizará otro ofrecimiento por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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