El domingo por la mañana, Affleck, que lucha con sus problemas de adicción desde hace muchos años, reconoció públicamente que había tenido desliz y le dijo a los paparazzi mientras se dirigía a la casa de su ex esposa Jennifer Garner: “Fue un error pero no voy a dejar que me descarrile”. Al ser consultado si iba internarse nuevamente, se mantuvo en silencio.