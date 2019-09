En su programa de radio habló también de su salida de Grupo Imagen: "Ya en unos días, aprovecho para anunciarles, que ya no estaré al frente de este noticiero, se acaba la Primera por Adela. Yo se los estaré informando puntualmente cuando ocurra el día. No hemos acordado el día de finiquitar esta transmisión pero yo ya no estaré al frente. Se acaba también mi contrato y colaboración con Grupo Imagen, entonces en unos días más ya no estaré colaborando aquí. También en Televisa dejo de participar, ahí sí tengo la fecha en la que concluye mi participación en la barra nocturna, es el último día de diciembre. El 31, que es sábado justamente".