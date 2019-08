Y es que al llegar Game of Thrones a su quinta temporada en HBO, los showrunners se toparon con un abismo. George R.R. Martin sufría una especie de bloqueo literario que le había impedido terminar su historia. No había más páginas, ni nuevos libros, y la ficción televisiva debía continuar. Los showrunners siguieron así sin las novelas y dieron rienda a su creatividad, siempre con la aprobación del escritor, anclado en su bloqueo, e inmerso en proyectos que nada tenían que ver con el final de A Song of Ice and Fire.