A Perry le resultó complicado lidiar con la popularidad. "Durante unos ocho meses estuve encantado de ser famoso. Hasta que me di cuenta de que la fama no iba a arreglar las cosas que no funcionaban. Creía que la popularidad me haría feliz, pero no fue así. Y me llevé una profunda decepción", reveló el hombre que llegó a consumir un litro de vodka y unas 30 pastillas de Vicodin al día.