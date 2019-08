View this post on Instagram

Y entonces bajé al bosque, a pedirle permiso para nuestra ceremonia, avisarle a sus habitantes que estaríamos celebrando en armonía y con respeto como me recomendó mi adorada @marianacabralmx… y este guapo apareció y bajó conmigo, me acompañó paciente y gustoso, como mensajero – o guardián- dándonos la bienvenida. Ya quiero que lleguen y se enamoren de esta belleza 🖤