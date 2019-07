Nuestro pueblo no se dio por vencido, y triunfamos. Estamos todos listos para un nuevo comienzo, más unidos que nunca. THIS IS HOW WE DO IT DOWN IN PUERTO RICO!!! ❤️🇵🇷 #RickyRenuncio pic.twitter.com/uDY1wC7U9G

— Luis Fonsi (@LuisFonsi) July 25, 2019