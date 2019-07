Por la depresión, Sonia Infante se volvió adicta a los calmantes. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que sus hijos (Pedro y Ángela Alatriste) también estaban hundidos en problemas de drogas. "Me di cuenta cuando estaban muy adentro. Mi hijo de marihuana y mi hija, múltiple. Traté de ayudarlos, pero ellos no se dejan hasta que tocan fondo, y si un adicto no te pide ayuda, no se recupera", dijo la actriz en una entrevista con Mónica Garza para TV Azteca.