"¡Ella AMÓ que yo estuviera dispuesto a verme ridículo! Me puse su kimono de nieve blanco y me llevó a recorrer el estudio. No quería usar la bata, pero aislados en el desierto ella me dijo: '¡Nadie te verá!' Este es el momento exacto en que vio a un fotógrafo con una lente de gran angular", explicó el actor de 67 años.