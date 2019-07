Un día después de sus polémicas declaraciones publicó un comunicado en el que pidió perdón por haber reaccionado de manera violenta. Y acerca de su enfermedad comentó: "Me da coraje que se refiera a mí de esa manera, llegando a un punto de hacerles ver que yo tengo un desorden mental y no que estoy tratando de superar el dolor que ella a mí me ha causado".