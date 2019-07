Habló la ex esposa del detenido por el asesinato de Mackenzie Lueck: "Intentó ahorcarme con un cable"

La ex mujer de Ayoola Adisa Ajayi, el hombre acusado de secuestrar y asesinar a la estudiante de enfermería de Utah, Mackenzie Lueck, dijo que testificará en la corte ante el tribunal en contra de su ex si la acusación se lo pide: "Esto me podría haber pasado a mí. Les podría haber pasado a mis hijos"