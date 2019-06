"Quiero aclarar desde cómo sucedieron las cosas, fui expulsada del reality 'Inseparables' por violencia. No considero que haya sido un acto de violencia como tal, fue un momento de una gran molestia de mi parte. Un acto de violencia es cuando insultas, gritas, rompes cosas, avientas, pero bueno yo no lo veo como tal. Me pareció una injusticia que de 12 parejas, solo a mí y a mi marido nos tocó estar tres veces en esa casita", expresó.