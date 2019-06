Con el estreno del documental, ahora, una década después de su muerte, radios, cadenas televisivas y compañías discográficas salieron a negar al artista. Tal como se dice en estos tiempos, lo cancelaron. No se emiten más sus canciones. Así como antes se minimizaron las acusaciones (mientras Jackson vivía), ahora su obra no se difunde más por sus actos privados. Quienes eso hacen, se puede afirmar sin equivocarse, están teniendo cuando menos una conducta contradictoria ya que muchos de los artistas que difunden también tiene delitos graves sobre sus espaldas. Sobre esto ya escribió a la perfección hace unas semanas Gustavo Noriega: "Ante un episodio como el develado por Leaving Neverland, se pueden abrir toda una gama de reacciones personales, que desde ya incluyen el rechazo pero también el desconcierto y la incomprensión. No es imposible y no modifica nada el hecho de que esa reacción tenga como sonido de fondo la cadencia amenazante y sombría de Billy Jean". Dicho de otro modo: pasen las radios o no sus temas, lo escuche alguien o no en streaming, Off the Wall, el disco entero, seguirá siendo una obra maestra. Y esa consideración no obsta a tener la plena convicción de la perversidad y extrema gravedad de los delitos cometidos por Michael Jackson.