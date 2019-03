Hay un sentido en el cual es cierto que no se puede separar a la obra del artista. El arte es producto de todas las vivencias de su creador, nada queda afuera. El hecho de que Oscar Wilde fuera homosexual en una época en la que serlo estaba fuera de la ley hizo que sus obras fueran de una manera y no de otra, aunque no todos sus escritos refirieran al tema. La timidez de Borges, la voracidad sexual de Bioy Casares, la misoginia de Hitchock, la locura de Van Gogh. El artista es su obra y la obra es el artista. Eso no implica que el juicio moral sobre uno (el artista) implique un juicio estético sobre su creación.