"Tu siempre has invitado a la gente a la inclusión a la tolerancia y el respeto, entonces no es una cosa nueva ni te estas subiendo al tren del mes del "pride", no. Yo creo que siempre has sido una mujer muy congruente en lo que has hecho, lo que has dicho y pensado, entonces a mí me da gusto que te hagan este reconocimiento porque luego las redes son terroríficas".