La explicación de HBO sobre la taza de café en el último episodio de “Game of Thrones”

Durante unos dos segundos, en el capítulo "The Last of the Starks" del domingo, apareció una taza de café descartable, del tipo de los que entregan las cafeterías para llevar. Estaba en una mesa frente a Daenerys Targaryen, alrededor del minuto 17:40 del capítulo. Por su tamaño y la forma, muchos fanáticos asumieron que era de la popular cadena de café estadounidense.