Walt Disney Co. comenzó a aceptar reservaciones a las 10 am, hora del Pacífico del jueves, y para las 11:45 am ya se habían agotado. Preocupado por el control de multitudes, el gigante del entretenimiento exige a sus clientes reservar espacios de cuatro horas desde el día de apertura hasta el 23 de junio, contrario a lo habitual en Disneyland.