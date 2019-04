View this post on Instagram

¿Me extrañaron? ¡Ya lista! Los veo mañana 16 de abril en la firma de autógrafos de @playboymx en Galería Plaza de las Estrellas a las 5:00 pm ❤️😍 . . . . . . . . #playboy #love #playmate #playmateabril #AreRojas #model