Aunque Diego busca apoyar a un sector de la población con su interpretación, es consciente de que su labor actoral puede no tener un efecto sobre las mentalidades conservadoras: "no sé si logre cambiar las mentalidades de las personas más conservadoras, ojalá contribuya, ese es nuestro objetivo, es el punto de tratar los temas con esta apertura, pero al final eso no depende del actor, nosotros nos enfocamos en crear un personaje, cómo pernee en la sociedad no radica en mí".