La actriz colombiana Sofía Vergara se dejó ver en Instagram sin maquillaje en abril de 2017. La fiebre que sufría hizo que sus mejillas se sonrojaran. Sin embargo, a diferencia de otras famosas, a la estrella de Modern Family le da seguridad el maquillaje. "Me encantaría poder decirte que me siento más segura de mí misma cuando me levanto por la mañana al natural, pero te estaría mintiendo. Me siento fenomenal cuando llevo maquillaje".