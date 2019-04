"Fue caótico, en el aeropuerto los que revisaban las maletas pararon actividades para ver la telenovela mientras la gente esperaba. Vivo sobre el Periférico y ese día del final me llamó la atención el silencio que reinaba, es decir, la gente no salió de su casa. Fue una satisfacción muy grande y me queda claro que el éxito fue para todos", dijo María Rubio en una entrevista para el periódico Excélsior en 2011.