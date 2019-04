Desde hace una semana han publicado los avances del caso, y para Gustavo Adolfo Infante, le provoca preguntarse "cómo puede cambiar la vida en un segundo. La vida y la familia de un hombre muerto, la vida y la familia de Pablo Lyle, todo por un arrebato. Si este señor no se hubiera bajado a agredirlo, si Pablo no se hubiera bajado en la calentura del momento no hubiera pasado nada. Moraleja, si te mientan la madre o agreden en Miami, te lo quedas; lleno de valientes están los panteones".