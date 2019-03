"Les juro que yo no estaba ahí, lo que pasó ahí yo no lo vi hasta que vi la película", fue lo que Yalitza dijo a su familia. "Les aclaré porque yo lo hablé antes con Alfonso y la gente que no sabe de los procesos que existen puede llegar a pensar que sí estaba ahí, pero yo lo vi en la pantalla y eso les expliqué a ellos".