Llegó a Hollywood en 1984 persiguiendo sus sueños. Ahí tuvo una serie de trabajos ocasionales, desde pavimentar asfalto hasta vender zapatos; todo para poder pagar sus clases de actuación. Después de tres años haciendo audiciones, y más de 200 rechazos, Luke Perry consiguió su primer trabajo como actor profesional en el cortometraje de Twisted Sister: Come Out and Play.