En Twitter, Priestley contó que tuvieron una discusión y Harvey le pidió que se fuera. "Cuando me iba me paró y me preguntó que qué hacía. Entonces me agarró más fuerte y me dijo que saliese a la calle, yo le empujé y le di un puñetazo". Como en aquella época Weinstein tenía mucho poder (antes de las acusaciones de acoso que desataron el movimiento #MeToo), Jason Priestley se refugió en la televisión canadiense.