"Cuando empecé, no era la chica más bonita en la habitación", relató la actriz de American Horror Story. "Los productores querían tomar mis canciones y dárselas a otras cantantes, pero yo me aferré a ellas. Hicieron sugerencias sobre cómo debía verme. Yo no quería ser vista como otras mujeres, ser sexy como otras mujeres. Yo quería tener mi propia visión".