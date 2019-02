Si bien es cierto que al principio George no componía, cuando empezó a hacerlo fue subestimado por sus compañeros. Como si no hubiera más espacio que para Lennon y McCartney y su genio y sus egos enormes. Varios temas de George fueron descartados y los que lograron llegar a ser grabados fueron indiscutibles maravillas, canciones invencibles y eternas como Something, While my guitar Gently weeps y Here comes the sun. Esta última le brindó a George un triunfo retrospectivo, póstumo: es la canción del grupo más escuchada en Spotify, con 266 millones de reproducciones supera todas las maravillas de Lennon-McCartney.