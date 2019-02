En la película "Bellas de noche", Wanda Seux comentó que vivía modestamente. "No tengo lujos, los he tenido, ya los he disfrutado, pero ahora con que Dios me mande para comer, que no les falte a mis perros y mis tratamientos", confesó la ex vedette, quien ha confesado que todo su dinero se lo gastó su mamá.