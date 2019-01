The Crown encontró a su "Dama de Hierro". Gillian Anderson será Margaret Thatcher (Ex Primera ministra del Reino Unido) en la cuarta temporada de la aclamada serie dramática, según informó The Sunday Times. La actriz es la más reciente estrella en unirse al elenco, poniéndose en la piel de una reconocida figura política, siguiendo los pasos de John Lithgow quien interpretó a Winston Churchill.