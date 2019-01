De acuerdo a Culkin, todo el mundo cuestionaba su amistad con Jackson porque el cantante "era la persona más conocida del mundo. Pero la gente no cuestionaba a otros amigos… porque éramos amigos". Consultado acerca de la diferencia de edad, el actor dijo que no era "necesario tampoco explicar eso, no hay que explicar tu amistad a la gente… ¿Cuántas amistades debiste explicar a las personas? A eso me refiero".