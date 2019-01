"Fueron varias veces, solo una salió a la luz (…). Me odiaba a mí misma, tenía muy baja autoestima, pensaba que no podía hacer nada bien y que no merecía vivir", explicó entonces. "Estaba pasando por muchas cosas siendo adolescente, mucha angustia. Y también tenía que lidiar con mi depresión y mi ansiedad sin ningún tipo de ayuda".