Mis médicos me dijeron que tenía que esperar un mes para volver a hacer ejercicio. La cuestión es que no hay mucha información sobre qué ejercicios hacer después de la rabdomiólisis. Un médico dijo, "no hagas ningún ejercicio para la parte superior del cuerpo", porque eso fue lo que me provocó el mío. Así que ahora he estado corriendo de nuevo, y hago yoga, que nunca me ha hecho daño. Hago más clases de estiramiento y clases de regeneración, como el barre. Pero solía hacer entrenamientos intensivos o clases de HIIT una vez a la semana, a las cuales no he vuelto. Para ser honesta, tengo miedo de forzarme a mí misma. No confío en mí misma; sé que al menos una vez me esforcé tanto que terminé en el hospital. Y los médicos no saben si es más probable que esto vuelva a suceder ahora que ya ha ocurrido.