"Al ver las fotos y los videos, que casi no reconozco a la persona que está en la cama, fue un momento muy duro para mi familia, después de haber pasado la enfermedad del cáncer, de haberla superado y de no haber vivido nada de lo que viví en esta etapa que estaba en el hospital, sus caras de angustia me partían el corazón", comentó la también actriz.