"Hola mi familia querida, les habla José José para saludarles y abrazarles para reforzarles a ustedes que estoy bien gracias a Dios y a los cuidados de Sarita mi hija, aquí en nuestra casa. Y me han reforzado las versiones de que Sarita me tiene secuestrado, eso no es cierto. Sarita me ha estado cuidando desde que salí del hospital he ido mejorando poco a poco, subiendo de peso sintiéndome cada vez mejor.