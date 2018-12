Miley Cyrus y Mark Ronson tuvieron el honor de ser los invitados musicales del episodio anual de Navidad de Saturday Night Live (SNL) el sábado por la noche. El dúo realizó su nuevo single, "Nothing Breaks Like a Heart", así como su versión de "Happy Xmas (War is Over)" de John Lennon y Yoko Ono, con la ayuda de Sean Ono Lennon. No obstante, el arriesgado look de Miley Cyrus se llevó toda la atención de los espectadores.