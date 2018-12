View this post on Instagram

#Repost @aracelyarambulaeu with @get_repost ・・・ Aracely Arámbula, junto a otros artistas, le cantan “Las Mañanitas” a la Virgen de Guadalupe en #MañanitasEnAzteca. . . . #aracelyarambula #ladoña #lapatrona #losmiserables