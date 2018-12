"Cómo voy a ir a tomar a una iglesia, me parece una cosa estúpida y cantarle las 'Mañanitas' a la Virgen. Creo que no canté bien, estuvo mal hecho porque no teníamos dónde ensayar y bueno entre mi fe y así no lo debí haber hecho públicamente, pero no hay nada que pueda decir que estaba tomada".