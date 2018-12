Salkind se llenó de alegría cuando Marlon Brando, quien estaba en el apogeo de su carrera con The Godfather y Last Tango in Paris en 1972, acordó asumir el papel de Jor-El, el padre biológico de Superman. Sin embargo, al principio no le facilitó las cosas a los productores de la película. "Cuando lo llamamos para hablar sobre su disfraz, abordó temas completamente diferentes sobre [los nativos americanos] y todo tipo de cosas", explicó Salkind. "Pensé se acabó y va a destruir la película".