"Anthony era una persona muy curiosa por naturaleza. Muy respetuoso de otras culturas y quería compartir con el público sus descubrimientos", añadió el francés. "La idea era no tener miedo de viajar y no tener miedo de ir a otros países y no quedarse en el resort, no quedarse en el hotel y comer el menú normal. Simplemente salir, salir a la calle y entablar conversaciones con la gente. Probar la comida y aprender de la cultura a través de esa experiencia y creo que él fue muy bueno derrumbando paredes entre nosotros y otros países que aveces tenemos miedo de visitar y eso es gran parte de su legado".