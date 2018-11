View this post on Instagram

😍❤️ Chocoterapia!!! El chocolate tiene un gran componente en antioxidantes, que combaten elementos envejecedores de la piel, como los radicales libres y la oxidación celular. Beneficios 😱 Hidrata, nutre y tonifica la piel rejuveneciéndola. El chocolate ayuda a la eliminación de grasas localizadas y generales, ayuda a eliminar las toxinas y beneficia la microcirculación cutánea, con lo que también atenúa la celulitis.Remineraliza la piel por su alto contenido en magnesio, potasio y calcio. La chocoterapia o chocoterapia influye en el estado de ánimo y el sistema nervioso a modo de antidepresivo, desestresante y como ansiolítico debido a los polifenoles, a la teobromina y al tanino. El contenido en cafeína del chocolate estimula la circulación.Colabora en el mantenimiento del colágeno y la elastina tan necesarios para una buena salud de la piel. Ayuda a combatir los radicales libres, culpables del envejecimiento de lapiel.