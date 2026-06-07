Ni la avena ni el camote: este es el alimento que más ayuda a ganar masa muscular sin aumentar de peso (RS)

En la búsqueda por ganar masa muscular sin subir de peso, especialistas en nutrición y ejercicio coinciden en que el huevo, lejos de ser un alimento mágico, se posiciona como la mejor fuente de proteína accesible y eficiente.

Diversas instituciones de salud, como la Mayo Clinic y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señalan que el consumo de huevo entero aporta todos los aminoácidos esenciales necesarios para la construcción muscular, con una absorción superior gracias a su albúmina.

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La Academia Española de Nutrición y Dietética recomienda que quienes buscan aumentar masa muscular consuman entre 1.4 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día, priorizando proteínas de alto valor biológico provenientes de huevos, lácteos y carnes magras.

El huevo destaca porque, a diferencia de otros alimentos, su proteína es completa y su digestión es eficiente, lo que permite que los músculos aprovechen sus nutrientes de forma óptima.

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El rol del huevo en la dieta para ganar músculo

Especialistas en nutrición y ejercicio coinciden en que este alimento, lejos de ser un alimento mágico, se posiciona como la mejor fuente de proteína accesible y eficiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El huevo contiene albúmina, una proteína de rápida y máxima absorción. Su perfil de aminoácidos lo convierte en referente para medir la calidad proteica de otros alimentos. La Secretaría de Salud y el IMSS recomiendan que la dieta diaria incluya al menos una porción de alimentos de origen animal, como el huevo, en una de las tres comidas principales.

No existe un solo alimento capaz de transformar el cuerpo por sí solo. El huevo, sin embargo, es recurrente en los planes de alimentación de deportistas y personas activas, por su bajo contenido calórico y su efecto saciante. Para quienes entrenan fuerza, el huevo puede integrarse en desayunos, comidas o cenas, ya sea solo o combinado con verduras, cereales integrales o legumbres.

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Según la Guía NutrIMSS, las personas con mayor actividad física requieren aumentar la ración de alimento de origen animal; en este grupo destaca el huevo, que, además de proteína, aporta vitaminas del complejo B y minerales que intervienen en el metabolismo energético.

Combinación de macronutrientes para resultados óptimos

Especialistas explican que para optimizar la ganancia muscular no basta con ingerir proteína. Es necesario combinarla con carbohidratos complejos para tener energía suficiente durante el entrenamiento y grasas saludables que favorecen el entorno hormonal adecuado.

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La distribución general sugiere que un plato para quien busca ganar músculo debe incluir verduras, cereales integrales, leguminosas y alimentos de origen animal en proporciones balanceadas. El IMSS recomienda que cada grupo de alimentos ocupe una tercera parte del plato, con el huevo como opción central entre los de origen animal.

El consumo de grasas, como las presentes en el aguacate o el aceite de oliva, contribuye a la producción de testosterona y otras hormonas anabólicas. Los carbohidratos complejos, como arroz integral o avena, permiten reponer el glucógeno muscular y mantener la intensidad del ejercicio.

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Crédito: Freepik

Ejemplo práctico de menú

Para quienes desean planificar un día de alimentación enfocado en la ganancia muscular, la recomendación incluye un desayuno de omelette de claras con un huevo entero, acompañado de avena; una colación de yogur griego y frutos secos; y una comida con pechuga de pollo, arroz integral y ensalada. El huevo puede formar parte del desayuno o la cena, según la preferencia y el horario de entrenamiento.

La hidratación es esencial. El IMSS sugiere consumir entre seis y ocho vasos de agua simple al día. También es importante ajustar las porciones de carbohidratos según el nivel de actividad física para evitar el aumento de grasa corporal.

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Recomendaciones oficiales y errores comunes

La Secretaría de Salud y el IMSS resaltan que ninguna dieta debe basarse en un solo grupo de alimentos. Es fundamental evitar los azúcares simples, los ultraprocesados y las grasas trans. El huevo es seguro y beneficioso dentro de una dieta variada que incluya verduras, frutas y cereales integrales.

La clave para ganar músculo sin aumentar de peso es combinar una ingesta suficiente de proteína de alta calidad, como la que aporta el huevo, con carbohidratos complejos y grasas saludables, junto con un plan regular de entrenamiento de fuerza y descanso adecuado.

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