Colombia vs. República Democrática del Congo - EN VIVO: siga aquí el partido de la selección sub-19 en el torneo Maurice Revello

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia vs. la selección de la República Democrática del Congo en el partido de la fecha 3 del torneo Maurice Revello, antes conocido como torneo Esperanzas de Toulon.
El partido está programado para las 8:00 a. m. (hora de Colombia) y los dirigidos por César Torres en la selección Colombia sub-19 deben ganar para sumar sus primeros tres puntos y llegar con vida a la última fecha.
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Nómina titular de la selección Colombia para enfrentar a RD del Congo en el Torneo Maurice Revello
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Ficha del partido
- Selección Colombia vs. Selección República Democrática del Congo - Fecha 3 del Torneo Maurice Revello
- Lugar: estadio de Lattre-de-Tassigny - Aubagne, Francia
- Fecha y hora: domingo 7 de junio- 8:00 a. m. hora colombiana
- Transmisión: Win Sports