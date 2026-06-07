Colombia vs. República Democrática del Congo - EN VIVO: siga aquí el partido de la selección sub-19 en el torneo Maurice Revello

Colombia ha perdido sus dos primeros partidos, ante Arabia Saudí y China, en el torneo Maurice Revello - crédito FCF

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia vs. la selección de la República Democrática del Congo en el partido de la fecha 3 del torneo Maurice Revello, antes conocido como torneo Esperanzas de Toulon.

El partido está programado para las 8:00 a. m. (hora de Colombia) y los dirigidos por César Torres en la selección Colombia sub-19 deben ganar para sumar sus primeros tres puntos y llegar con vida a la última fecha.